Оператор БПЛА заявил, что противник активно роет траншеи в Судже

Оператор беспилотного летательного аппарата с позывным Десятый показал корреспонденту нашего телеканала Владиславу Кустову попытки украинских боевиков выстроить оборону вокруг города Суджа в курском приграничье.

«Очень активно двигаются, особенно в ночное время. Мы видим, как они активизируются. И порой наблюдаешь и думаешь, что у них там дискотека. То есть, такое количество личного состава...», - отметил Десятый, наблюдая за противником на экране.

Он добавил, что противник активно роет траншеи и возводит иные укрепления в городе и вокруг него. Противник пытается создать из Суджи крепость.

Кроме этого, оператор БПЛА отметил, что неприятель селится в домах, принадлежавших ранее жителям города.

Корреспондент «Звезды» добавил, что помочь бойцам российского Добровольческого корпуса в их боевой работе по защите Курской области может каждый. Народный фронт объявил сбор средств на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы и другого оборудования, которое в реалиях современных боевых действий часто становятся расходником.

Для этого необходимо запустить видео к этой новости - там, в правом нижнем углу, будет QR-код. Достаточно навести на него камеру телефона, как появится ссылка на сайт «Все для победы». Любая сумма - это большая поддержка в деле освобождения курского приграничья.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.