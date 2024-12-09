МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Оператор БПЛА заявил, что противник активно роет траншеи в Судже

Неприятель готовит в городе оборонительные сооружения, активизируясь для этого в ночное время.
Владислав Кустов 2024-12-09 14:39:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Оператор беспилотного летательного аппарата с позывным Десятый показал корреспонденту нашего телеканала Владиславу Кустову попытки украинских боевиков выстроить оборону вокруг города Суджа в курском приграничье.

«Очень активно двигаются, особенно в ночное время. Мы видим, как они активизируются. И порой наблюдаешь и думаешь, что у них там дискотека. То есть, такое количество личного состава...», - отметил Десятый, наблюдая за противником на экране.

Он добавил, что противник активно роет траншеи и возводит иные укрепления в городе и вокруг него. Противник пытается создать из Суджи крепость. 

Кроме этого, оператор БПЛА отметил, что неприятель селится в домах, принадлежавших ранее жителям города. 

Корреспондент «Звезды» добавил, что помочь бойцам российского Добровольческого корпуса в их боевой работе по защите Курской области может каждый. Народный фронт объявил сбор средств на закупку дронов, средств радиоэлектронной борьбы и другого оборудования, которое в реалиях современных боевых действий часто становятся расходником.

Для этого необходимо запустить видео к этой новости - там, в правом нижнем углу, будет QR-код. Достаточно навести на него камеру телефона, как появится ссылка на сайт «Все для победы». Любая сумма - это большая поддержка в деле освобождения курского приграничья.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#бпла #Курская область #наш эксклюзив #приграничье #Суджа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 