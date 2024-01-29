Метеоролог Позднякова предупредила москвичей о барических ложбинах и гребнях

Метеоролог и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Звезде» о погоде в первых числах февраля, а также предупредила о надвигающейся на Москву мощной «барической ложбине».

По прогнозам Метеобюро, погода в феврале сохранит свою неустойчивость в столице, так как циклоны и антициклоны будут постоянно чередоваться. Так, ожидается, что первая декада последнего месяца зимы будет теплой, а вторая может стать холоднее, что не свойственно местному климату.

«Преобладающая температура в первые 10 дней февраля будет в пределах от -2 до -10 градусов. Частыми будут оттепели со снегом и высокой для февраля температурой», - сообщила метеоролог.

Позднякова предупредила, что в начале февраля Москва упадет в глубокую «барическую ложбину». Это будет связано с тем, что конец января отметится высоким атмосферным давлением, которое резко упадет уже в первые дни февраля.

«Еще 31-го числа у нас будет довольно высокое давление: около 753 миллиметров в районе ВДНХ. А уже к 3-му числу оно понизится на 20 единиц и составит 732 миллиметра, что существенно ниже нормы. Поэтому вместе с циклонами и антициклонами у нас будут чередоваться барические ложбины с барическими гребнями», - предупредила Позднякова.

Ранее Гидрометцентр предупредил пешеходов и автомобилистов о сильной гололедице в Москве и Подмосковье. В связи с ней в регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности, предупреждение будет действовать до вечера вторника.