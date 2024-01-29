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Российские артиллеристы разгромили позиции бригады ВСУ в районе Белогоровки

Удары наносились по позициям 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ.
2024-01-29 12:27:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ показало на видео, как российские военные громят позиции киевских формирований в районе Белогоровки.

В описании к видео сказано, что удары наносились по позициям 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ при помощи артиллерии. На кадрах объективного контроля видно, как после точных попаданий происходит пожар и задымление.

Ранее в Минобороны сообщили, что морпехи ЧФ разгромили замаскированные опорные пункты ВСУ на правом берегу Днепра. По координатам, полученным от разведчиков-корректировщиков, экипаж танка Т-62 уничтожил обнаруженную цель с двух выстрелов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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