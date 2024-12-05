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Пленный рассказал, что на Украине угрожали его семье за отказ воевать

Максим Назаренко отметил, что угрозы привлечения к уголовной ответственности и проблем для семьи исходили от украинских властей за отказ идти на передовую.
2024-12-05 11:28:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами украинец Максим Назаренко заявил, что за отказ участвовать в боевых действиях на Украине ему угрожали привлечением к уголовной ответственности, а также обещали устроить проблемы для семьи, как для «врагов народа». Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны России.

Когда украинских солдат перевозили из Сумской области ближе к передовой, автомобиль, в котором находился Назаренко, наехал на мину и остановился. Украинцев атаковали FPV-дронами, затем обстреляли из минометов. Назаренко получил ранение в руку и в какой-то момент хотел покончить с собой.

«Буквально со второй, с третьей мины я получил осколок в плечо. Ну и почувствовал, что рукой работать я вообще не могу, и так и лежал. Очень интенсивные были обстрелы, много FPV-дронов», - заявил он.

Оказавшись в окружении, раненый, лежа на земле, Максим понял, что воевать не в состоянии, и выбрал единственное правильное решение - сдался в плен. Назаренко не ожидал такого человечного и достойного отношения к сдавшимся со стороны российских военнослужащих. Никто не издевается и не трогает пленных, напротив, украинцам дают еду, воду, обеспечивают сигаретами.

Ранее другой пленный заявил, что в ВСУ расстреливают отступающих без разбора, и призвал украинских солдат сдаваться, чтобы увеличить свои шансы на выживание.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #пленный #СВО
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