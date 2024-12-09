Садовничий: уже в студенческие годы Велихов доказал свою гениальность

Еще в студенческие годы о Евгении Велихове, ставшем впоследствии выдающимся советским и российским физиком, говорили как о гении. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

«После успешного окончания факультета, на отлично, он поступил на аспирантуру. И чудо - он одновременно защитил кандидатскую и докторскую диссертацию, то есть минуя кандидатскую. И мы все, я был студентом в то время, тоже аспирантом, говорили о нем как о гении. А дальше его путь - был путь гения», - отметил ректор МГУ.

Виктор Садовничий также вспомнил о частых спорах со знаменитым академиком, но в итоге все получалось так, как предсказывал Евгений Велихов.

«Его отличало то, что он всегда выдвигал новые мысли. Он говорил, что "вот так будет", например, ускорители или что-то еще. Спорили, говорили "не будет". А на самом деле жизнь шла так, что это очень было важно и многое получалось», - отметил он.

Церемония прощания с академиком Евгением Велиховым проходит в Доме ученых Курчатовского института. На нее пришли десятки ученых и ректоров российских вузов.

Евгений Велихов вложил огромный вклад в развитие Курчатовского института и исследований по управляемому термоядерному синтезу в СССР. Ему также принадлежит идея создать международный проект по освоению термоядерной энергии ITER.