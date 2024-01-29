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Хоккеист Гашек отказался возвращать заработанные в «Спартаке» деньги

Хоккеист Гашек отказался возвращать заработанные в «Спартаке» деньги
Никита Черненко 2024-01-29 11:15:01
© Фото: Михаил Фомичев, РИА Новости

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек отказался возвращать деньги, заработанные спортсменом в московском «Спартаке». Об этом он заявил в ответ на вопрос от CNN Prima News.

Доминик Гашек защищал ворота «Спартака» в сезоне 2010/11.Спортсмен подчеркнул, что ни один политик не предупреждал его об опасности или неправомерности игры в России и ничего не требует от «Спартака» несмотря на изменения политической обстановки.

«Я их получил за свою работу, клуб мне ничего не должен, и я им ничего не должен. Я лично ничего не требую от него за то, что изменилась ситуация в России», - подчеркнул Гашек.

Ранее чешский хоккейный вратарь выступил в своих соцсетях с обращением к российским спортсменам и чиновникам. По мнению Гашека, россияне не могут участвовать в международных соревнованиях, пока продолжается спецоперация на Украине.

#Спорт #Хоккей #сборная чехии #ХК Спартак #Доминик Гашек
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