Политолог Светов рассказал о возможной мести США Ирану за удар по военной базе

Президент США Джо Байден должен принять взвешенное решение по ответному удару по Ирану за бомбардировку американской базы на границе Сирии и Иордании, чтобы не втянуть свою страну в еще один военный конфликт. Об этом рассказал «Звезде» политолог Юрий Светов, прокомментировав призыв сенатора Линдси Грэма отомстить за убийство американских военных в Сирии.

Политолог объяснил, что ситуация с американскими базами на Ближнем Востоке обострилась еще в декабре прошлого года.

«Во-первых, удары были и раньше, еще до Нового года. По сути, их предупредили, а почему ваша база находится в Ираке и в Сирии? И что их будут обстреливать. И было заявление Трампа, он говорил, что гибнут американцы. И вот это впервые публично признано. Темная история только в том , что Иордания отрицает, что эта база находилась на ее территории. Иорданцы говорят, что обстрел был базы в Сирии. И там погибли. Вопрос, может, сразу две базы обстреляли? Но существенное обстоятельство какое, если в Сирии база находится без разрешения правительства Республики Сирийской и они требуют убрать американские базы, то базы в Иордании находятся давно и на основании соглашений, подписанных между Иорданией и США. Вот эти интересные обстоятельства», - отметил эксперт.

Он выразил уверенность, что обстрелы американских баз будут продолжаться.

«Американцы влезли в конфликт в Ираке, ушли, но остались. В конфликт в Сирии они влезли, хотя их никто не просил, сидят и контролируют воровство сирийской нефти и полагают, что это все будет сходить с рук. Они, конечно, привычно обвиняют Иран, и то что засветился Линдси Грэм, который несколько месяцев призывает нанести удар по сирийским нефтепромыслам», - добавил политолог.

Он напомнил, что в США всегда очень болезненно реагируют на гибель своих граждан, и Джо Байден не может не отреагировать на ЧП, но есть ряд сдерживающих обстоятельств.

«Я не очень уверен, что Байден пойдет на поводу, потому что ему еще влезать в Иран, когда они в Красном море с хуситами захлестнулись и здесь идут эти атаки. Но, скорей всего, какие-то символические удары будут нанесены. Совсем он промолчать не может. Американское общественное мнение крайне болезненно относится к гибели американцев. Тут трое погибших, 34 почему-то в черепно-мозговыми травмами. Какая-то реакция будет. Ритуальная. Американцы ответят, но какой интенсивности и силы это будет, пока трудно говорить. Будут взвешивать, скорее всего», - подчеркнул политолог.

В заключение Светлов добавил, что «американцев сейчас пугает больше всего, что Иран хуситам может поставить оружие более дальнобойное» для ударов по кораблям в Красном море.

Ранее сообщалось, что сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм потребовал от Белого дома нанести удар возмездия по Ирану за гибель американских военнослужащих в Сирии. По информации The Washington Post, шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» взяло на себя ответственность за атаку беспилотника по базе США на границе Иордании и Сирии.



