Times: НАТО может объявить о создании «военного Шенгена» до саммита в июле

Североатлантический альянс ведет переговоры о создании военных коридоров по всей территории Европы в рамках системы «военного Шенгена». Об этом пишет The Times.

Отмечается, что положительный результат может быть достигнут уже к следующему саммиту военного блока, который ожидается в июле текущего года в Вашингтоне.

Как пишет британская газета, для руководства НАТО головной болью является путаница с правилами, ограничивающими обмен и перемещение военной техники не только между странами Европы, но и регионами Германии. Также отмечается, что трансграничные учения часто сопровождаются значительной бюрократической волокитой, которая в условиях военного кризиса отняла бы время.

Ранее Североатлантический альянс объявил о старте крупнейших военных учений Steadfast Defender 2024. Они будут продолжаться до мая текущего года и затронут территории Европы и Атлантического океана.