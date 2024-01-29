МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Times: НАТО может объявить о создании «военного Шенгена» до саммита в июле

Британская газета отмечает, что положительный результат может быть достигнут до следующего саммита блока, который запланирован в июле в Вашингтоне.
Игнат Далакян 2024-01-29 10:43:01
© Фото: Janine Schmitz, PHOTOTHEK, Globallookpress

Североатлантический альянс ведет переговоры о создании военных коридоров по всей территории Европы в рамках системы «военного Шенгена». Об этом пишет The Times.

Отмечается, что положительный результат может быть достигнут уже к следующему саммиту военного блока, который ожидается в июле текущего года в Вашингтоне.

Как пишет британская газета, для руководства НАТО головной болью является путаница с правилами, ограничивающими обмен и перемещение военной техники не только между странами Европы, но и регионами Германии. Также отмечается, что трансграничные учения часто сопровождаются значительной бюрократической волокитой, которая в условиях военного кризиса отняла бы время.

Ранее Североатлантический альянс объявил о старте крупнейших военных учений Steadfast Defender 2024. Они будут продолжаться до мая текущего года и затронут территории Европы и Атлантического океана.

#в стране и мире #НАТО #Европа #Североатлантический альянс #военный Шенген
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»