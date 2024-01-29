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Расчет «Киски» разнес на куски склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

Именно так прозвали 152-миллиметровое орудие «Гиацинт-Б». Как «цветок» превратился в «Киску» и что у них общего, можно только догадываться, но главное то, что эта «именная» пушка бьет противника.
2024-01-29 10:52:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинские боевики в зоне риска - на Херсонском направлении по ним работает расчет «Киски» - именно так артиллеристы прозвали свое 152-миллиметровое орудие «Гиацинт-Б». 

Минобороны России сообщило, что расчеты таких орудий уничтожили вражеский полевой склад с боеприпасами, а также три минометных позиции противника, расположенные на правом берегу Днепра. 

Эти объекты были обнаружены разведывательными подразделениями российских десантников в ходе ведения оптической разведки. Координаты тут же были переданы на пункт управления артиллерией. 

Все цели были уничтожены метким огнем с закрытых огневых позиций - причем минометные позиции неприятеля были ликвидированы вместе с личным составом. 

Уточняется, что разведчики ВДВ корректировали огонь артиллерии, находясь непосредственно на берегу реки. 

Ранее сообщалось, что расчет САУ «Гиацинт-С» уничтожил две гаубицы М777 американского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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