Расчет «Киски» разнес на куски склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

Украинские боевики в зоне риска - на Херсонском направлении по ним работает расчет «Киски» - именно так артиллеристы прозвали свое 152-миллиметровое орудие «Гиацинт-Б».

Минобороны России сообщило, что расчеты таких орудий уничтожили вражеский полевой склад с боеприпасами, а также три минометных позиции противника, расположенные на правом берегу Днепра.

Эти объекты были обнаружены разведывательными подразделениями российских десантников в ходе ведения оптической разведки. Координаты тут же были переданы на пункт управления артиллерией.

Все цели были уничтожены метким огнем с закрытых огневых позиций - причем минометные позиции неприятеля были ликвидированы вместе с личным составом.

Уточняется, что разведчики ВДВ корректировали огонь артиллерии, находясь непосредственно на берегу реки.

Ранее сообщалось, что расчет САУ «Гиацинт-С» уничтожил две гаубицы М777 американского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.