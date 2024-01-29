Расчет «Киски» разнес на куски склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

Украинские боевики в зоне риска - на Херсонском направлении по ним работает расчет «Киски» - именно так артиллеристы прозвали свое 152-миллиметровое орудие «Гиацинт-Б».
Минобороны России сообщило, что расчеты таких орудий уничтожили вражеский полевой склад с боеприпасами, а также три минометных позиции противника, расположенные на правом берегу Днепра.
Эти объекты были обнаружены разведывательными подразделениями российских десантников в ходе ведения оптической разведки. Координаты тут же были переданы на пункт управления артиллерией.
Все цели были уничтожены метким огнем с закрытых огневых позиций - причем минометные позиции неприятеля были ликвидированы вместе с личным составом.
Уточняется, что разведчики ВДВ корректировали огонь артиллерии, находясь непосредственно на берегу реки.
Ранее сообщалось, что расчет САУ «Гиацинт-С» уничтожил две гаубицы М777 американского производства.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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