Расчет российского самоходного орудия «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожил две украинские гаубицы М777 американского производства. Об этом сообщает Минобороны России.

Неприятельские орудия были ликвидированы на Южно-Донецком направлении.

Командир орудия с позывным Север заметил, что расчеты 152-миллиметровых «Гиацинтов» ведут контрбатарейную борьбу ежедневно. Также они бьют по вражеским позициям, опорным пунктам, маршрутам подвоза, а также местам хранения боеприпасов неприятеля.

​«Как только начинает работать вражеское орудие, сразу ведем огонь на подавление или поражение. На моем счету две гаубицы М777», - заметил Север.

​Он заметил, что принял участие в специальной военной операции по зову сердца, а также призвал жителей России ждать бойцов, которые в итоге вернутся домой с победой.

Ранее сообщалось, что расчеты РСЗО «Град» уничтожили боевиков ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.