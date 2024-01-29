Расчет российского самоходного орудия «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожил две украинские гаубицы М777 американского производства. Об этом сообщает Минобороны России.
Неприятельские орудия были ликвидированы на Южно-Донецком направлении.
Командир орудия с позывным Север заметил, что расчеты 152-миллиметровых «Гиацинтов» ведут контрбатарейную борьбу ежедневно. Также они бьют по вражеским позициям, опорным пунктам, маршрутам подвоза, а также местам хранения боеприпасов неприятеля.
«Как только начинает работать вражеское орудие, сразу ведем огонь на подавление или поражение. На моем счету две гаубицы М777», - заметил Север.
Он заметил, что принял участие в специальной военной операции по зову сердца, а также призвал жителей России ждать бойцов, которые в итоге вернутся домой с победой.
Ранее сообщалось, что расчеты РСЗО «Град» уничтожили боевиков ВСУ в районе Серебрянского лесничества.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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