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Расчет САУ «Гиацинт-С» уничтожил две гаубицы М777 американского производства

Российская самоходная установка действовала на Южно-Донецком направлении в составе группировки войск «Восток».
2024-01-29 10:32:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет российского самоходного орудия «Гиацинт-С» группировки войск «Восток» уничтожил две украинские гаубицы М777 американского производства. Об этом сообщает Минобороны России. 

Неприятельские орудия были ликвидированы на Южно-Донецком направлении. 

Командир орудия с позывным Север заметил, что расчеты 152-миллиметровых «Гиацинтов» ведут контрбатарейную борьбу ежедневно. Также они бьют по вражеским позициям, опорным пунктам, маршрутам подвоза, а также местам хранения боеприпасов неприятеля. 

​«Как только начинает работать вражеское орудие, сразу ведем огонь на подавление или поражение. На моем счету две гаубицы М777», - заметил Север. 

​Он заметил, что принял участие в специальной военной операции по зову сердца, а также призвал жителей России ждать бойцов, которые в итоге вернутся домой с победой.

Ранее сообщалось, что расчеты РСЗО «Град» уничтожили боевиков ВСУ в районе Серебрянского лесничества.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#артиллерия #спецоперация #САУ #Гиацинт-С #М777 #Южно-Донецкое направление
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