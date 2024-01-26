МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хуситы заявили о прямом попадании по британскому танкеру в Аравийском море

По словам военного представителя шиитского движения «Ансар Аллах», после попадания противокорабельных ракет на нефтяном танкере произошло возгорание.
Максим Крюков 2024-01-26 23:26:01
© Фото: marinetraffic.com

Хуситы нанесли удар ракетами по британскому нефтяному танкеру Marlin Luanda. Об этом сообщил военный представитель правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Военно-морские силы Йемена провели операцию против британского нефтяного судна (MARLIN LUANDA) в Аденском заливе с использованием ряда противокорабельных ракет», - написал он на своей странице в социальной сети X.

По его словам, в результате прямого попадания на судне произошло возгорание.

Сариа также отметил, что хуситы продолжат свои военные операции в отношении израильского судоходства в Красном и Аравийском морях до тех пор, пока в секторе Газа не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, а палестинцам в анклаве не доставят необходимое продовольствие и медикаменты.

Накануне военный представитель движения заявил, что хуситы подбили американский военный корабль во время столкновения с ВМС США. Он уточнил, что американский эсминец и военные корабли сопровождали торговые суда в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. После прямого попадания баллистической ракетой два торговых судна США были вынуждены «отойти и вернуться», отметил Сариа.

#Великобритания #Хуситы #аравийское море #атака #удар #аденский залив #нефтяной танкер
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»