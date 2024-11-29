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«Мста-С» накрыла гаубицу М777 вместе с боеприпасами и расчетом

Расчеты БПЛА вели корректировку огня и контролировали поражение целей.
2024-11-29 08:05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Запад» уничтожили замаскированную американскую гаубицу М777 и живую силу противника в зоне спецоперации.

Разведчики обнаружили в лесополосе орудие, которое вело огонь по нашим подразделениям, и укрытия с личным составом ВСУ. С помощью беспилотников они определили координаты целей.

Артиллеристы ударили по противнику из самоходных гаубиц «Мста-С» и уничтожили обнаруженные объекты. Расчеты БПЛА вели корректировку огня и контролировали поражение целей.

В результате точного попадания по 155-миллиметровой гаубице М777 были уничтожены склад боеприпасов и живая сила ВСУ. Кадры объективного контроля подтвердили успешное поражение целей.

Артиллеристы из группировки войск «Запад» каждый день ведут огонь по районам сосредоточения живой силы и техники, командным пунктам и наблюдательным постам. Расчеты орудий прикрывают действия сухопутных войск и ведут контрбатарейную борьбу.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #артиллерия #бпла #ВСУ #гаубицы #М777 #группировка войск запад #САУ 2С19 «Мста-С»
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