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ФСБ назвала слова, указывающие на телефонных мошенников

В ведомстве также призвали класть трубку, если нет уверенности в том, что действительно звонят сотрудники МВД, ФСБ или других спецслужб.
Елизавета Кондрикова 2024-12-09 00:55:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ФСБ России распространила предупреждение о звонках мошенников, перечислив слова, указывающие на аферистов. В список среди прочего попали выражения «ваш гражданский долг», «сообщите код из СМС (данные вашей карты, паспорта, СНИЛС)» и другие.

Так, если вам звонят неизвестные и используют в речи слова «МВД», «ФСБ» и названия других спецслужб, а также представляются сотрудниками банка или призывают срочно продать дом, квартиру или автомобиль, то вы имеете право положить трубку, напомнили в ЦОС ФСБ.

«За это в действующем российском законодательстве не предусмотрено ни уголовной, ни административной ответственности», - говорится в предупреждении.

Ранее в ФСБ обращали внимание на то, что мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов вымогают средства у населения, призывая перевести определенную сумму на «безопасный счет» или передать курьеру.

Напомним, в правительстве РФ также рассматривают возможность запрета госорганам, банкам и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры в качестве меры по борьбе с телефонным мошенничеством.

#спецслужбы #Мошенники #телефонные мошенники #предупреждение #правоохранительные органы #ЦОС ФСБ России
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