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В России могут запретить банкам писать гражданам через мессенджеры

В рамках нового законопроекта по борьбе с кибермошенничеством можно будет также оформить самозапрет на кредит через «Госуслуги».
Виктория Бокий 2024-11-26 11:47:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Правительство РФ в рамках законопроекта по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством хочет запретить госорганам, банкам и операторам связи общаться с клиентами через мессенджеры. Это поможет людям сразу распознавать аферистов. Граждане будут понимать, что все официальные уведомления приходят только через проверенные каналы связи. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Также россиянам планируют разрешить оформлять самозапрет на кредиты на портале «Госуслуги» и в приложениях банков.

«Через портал "Госуслуги" появится возможность поставить запрет на получение кредитов на свое имя в онлайн-режиме», - рассказал Григоренко.

Однако снять такое ограничение можно будет только в офлайн-формате в МФЦ и отделениях банков.

Также в рамках этого законопроекта планируется введение временной заморозки на выдачу займа в случае утечки персональных данных или смены номера телефона. По словам Григоренко, такие меры вводятся для того, чтобы мошенники не могли использовать старые персональные данные для оформления кредитов.

Ранее сообщалось, что установить самозапрет на выдачу кредитов можно будет с 1 марта 2025 года.

#в стране и мире #Банки #правительство РФ #госуслуги #кредиты #самозапрет
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