Штурмовики рассказали о преимуществах атак малыми мотогруппами

Приморские штурмовики втроем на мотоциклах преодолевают открытое пространство и буквально подлетают к вражеским окопам. Идут на штурм малым числом, а больше и не надо. По данным разведки, солдат ВСУ в передовом опорнике не так много. Но за нашими - умение и опыт.

В траншеях происходит скоротечный стрелковый бой. Наши штурмовики как всегда на высоте. Для надежности в блиндажи боевиков летят гранаты. Зачистка.

Так взят очередной опорный пункт на Южно-Донецком направлении. Бойцы группировки «Восток» сейчас активно расширяют зону контроля вблизи Старомайорского.

«Много блиндажей было, подвалов, которые были упакованы по максималке. Приходилось с боем выбивать их из каждого подвала», - говорит командир штурмового отряда с позывным Воевода.

По словам наших воинов, моральный дух противника слаб. Враг держится, только пока чувствует помощь артиллерии и FPV-дронов. Когда понимает, что российские бойцы уже рядом, уклоняется от боя. Сопротивляются только ярые националисты. И их уничтожают на месте.

«А бегут мобилизованные - кого они там наловили. Такие ребята убегают сразу же, они долго не держатся. Я так понял, силком их туда притащили», - рассказывает Воевода.

Тактика атаки малыми группами на мотоциклах приносит плоды. От дронов-камикадзе легче увернуться, да и снайперу попасть по быстро движущейся виляющей цели непросто. И если на мину колесом наехать, то последствий будет меньше, чем ногой наступить.

Здесь используют максимум семь мотоциклов, один из них эвакуационный. Такая мотоконница существенно повышает мобильность подразделений.

Противник не оставляет попыток контратаковать. На одного нашего бойца порой приходится два-три вражеских дрона-камикадзе. Несмотря на это, российские воины идут вперед и побеждают. Накопленный опыт, хорошее снабжение и современная РЭБ делают свое дело.