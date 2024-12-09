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NYT рассказала об обещании сирийской оппозиции в переговорах с США

Вашингтон потребовал от сирийской оппозиции, чтобы боевики ИГ* не участвовали в наступлении на Дамаск.
Ян Брацкий 2024-12-09 00:05:10
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress

Сирийская оппозиция передавала сообщения США через Турцию, что не намерена разрешать боевикам запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* действовать против официального Дамаска. Об этом пишет газета New York Times.

«Группировки дали ответ через турков с заверениями, что они не намерены позволять "Исламскому государству"* стать частью их движения», - говорится в материале издания.

Газета отмечает, что обмен сообщениями между оппозицией в Сирии и властями США происходил по дипломатическим, разведывательным и военным каналам.

Ранее стало известно, что в Сирии началось формирование переходных органов власти. В процессе принимают участие все без исключения национальные силы.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#сирия #сша #Турция #оппозиция #переговоры #Дамаск
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