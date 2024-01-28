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В аварийном доме в Ростове обрушился первый подъезд

Накануне вечером из аварийного дома были эвакуированы 80 человек.
Ян Брацкий 2024-01-28 09:59:01
© Фото: golubev_vu, Telegram

Рухнул первый подъезд аварийного дома в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел по адресу ул. Нариманова, 72/3, где минувшим вечером частично обрушилась кирпичная стена.

«К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Здание оцеплено», - написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-аккаунте.

Работа по расселению жильцов аварийных квартир продолжается, добавил Голубев. Для этого задействован городской маневренный фонд.

Напомним, накануне спасатели эвакуировали 80 человек, никто из них не пострадал. Дом 1963-го года постройки был признан аварийным четыре года назад. В настоящее время дом отключен от газоснабжения, прокуратура организовала проверку.

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