В аварийном доме в Ростове обрушился первый подъезд

Рухнул первый подъезд аварийного дома в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел по адресу ул. Нариманова, 72/3, где минувшим вечером частично обрушилась кирпичная стена.

«К счастью, никто не пострадал, поскольку жильцы были эвакуированы накануне. Здание оцеплено», - написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-аккаунте.

Работа по расселению жильцов аварийных квартир продолжается, добавил Голубев. Для этого задействован городской маневренный фонд.

Напомним, накануне спасатели эвакуировали 80 человек, никто из них не пострадал. Дом 1963-го года постройки был признан аварийным четыре года назад. В настоящее время дом отключен от газоснабжения, прокуратура организовала проверку.