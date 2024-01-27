В Ростове-на-Дону обрушилась стена в пятиэтажке, 80 жильцов эвакуировали

Фрагмент стены обрушился в пятиэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону, сообщило региональное ГУ МЧС. Спасатели эвакуировали 80 жильцов, никто не пострадал.

Дом 1963 года постройки кирпичный, трехподъездный, уточнили в ведомстве. В 2020 году его признали аварийным. Есть угроза обрушения первого подъезда, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Аварийный дом отключили от газоснабжения. Прокуратура проводит проверку после частичного обрушения стены. На месте работают специалисты МЧС и сотрудники городской администрации.