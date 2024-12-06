Над Россией за ночь сбили 33 украинских беспилотника

Российские военнослужащие сбили над территорией РФ 33 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Из них 14 уничтожены над территорией Воронежской области, 11 - в районе Курской области. Еще семь аппаратов уничтожили над Белгородской областью и один - над территорией Республики Крым.

Также сообщается, что экипажи морской авиации Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера, следовавших в сторону Крымского полуострова.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 4 декабря ВС РФ за ночь уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.