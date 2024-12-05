Военнослужащие группировки «Днепр» показали изнутри «подземный город»

Бригада материально-технического обеспечения ВДВ группировки войск «Днепр» показала, как оборудована развернутая мобильная подземная база.

Здесь ходы и лабиринты протягиваются на километры. Здесь, под землей, можно перемещаться на большие расстояния по безопасным коридорам. Лишь единицы знают про это укрепсооружение. Здесь можно укрыться от налета БПЛА и ракетных атак. Отсюда же координируют силы группировки войск «Днепр».

Тут порой забываешь, что находишься под землей, поскольку в некоторых помещениях высота потолков достигает трех метров. А сверху, как слоеный пирог, настелены защитные и маскировочные слои. Кстати, настоящие пироги здесь тоже пекут в одном из самых просторных помещений.

Здесь же подземный склад, столовая, подземная прачечная и гаражи для КамАЗов. Тут же размещают дроны всех мастей. Они - главные помощники снабженцев. С их помощью наши военнослужащие оставляют продовольствие по воздуху. Самому большому из них дали прозвище «Годзилла». За раз этот аппарат может нести до 40 кг.

Такому великану нужна своя взлетная полоса для старта. По словам операторов, несмотря на свои габариты, «Годзилла» управляется легко и плавно. И самое главное - дрон не производит много шума.

Каждый день у снабженцев в рейсе полторы сотни машин одновременно и обязательно несколько коптеров. Они возят продукты, топливо и теплые вещи. Зона ответственности - весь Днепр, то есть Херсонская и Запорожская области. Не остаются без внимания Курское и Луганское направления. Любой груз доставляется на передовые позиции в самые короткие сроки.

За сутки операторы БПЛА доставляют отсюда на позиции наших подразделений до двух тонн продуктов, боеприпасов и других необходимых вещей. Достаточно назвать координаты, а способ доставки найдется.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.