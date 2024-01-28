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Telegraph: ВМС Великобритании оказались бессильны против йеменских хуситов

Контр-адмирал Крис Пэрри заявил о неспособности ВМС Великобритании идти в ногу с Россией и Китаем.
Ян Брацкий 2024-01-28 07:00:01
© Фото: Christophe Gateau dpa Global Look Press

Операция против йеменских хуситов продемонстрировала неспособность военно-морских сил Великобритании наносить удары по наземным объектам повстанцев. Для этих целей пришлось использовать истребители, летчики которых преодолевали 2,4 тысячи километров с ближайшей базы, сетует The Telegraph. Ситуация, по мнению британского контр-адмирала Криса Пэрри, говорит о неспособности Лондона идти в ногу с ВМС России и Китая.

Напомним, с 12 января американо-британская коалиция наносит ракетные удары по военной инфраструктуре йеменских хуситов. Основные цели - пусковые и радарные установки, места хранения ракет и беспилотников. В Пентагоне признали эти удары эффективными. В том время, как лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что агрессия Вашингтона и Лондона не принесла результатов.

Москва решительно осудила очередной виток эскалации ближневосточного конфликта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Совет Безопасности ООН не давал разрешения на нанесение подобных ударов, а значит США и Великобритания растоптали все мыслимые нормы международного права.

#сша #ВМС #Великобритания #Йемен #Хуситы
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