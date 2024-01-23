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В Пентагоне заявили, что удары по хуситам в Йемене достигли желаемого эффекта

США еще оценивают боевой ущерб, нанесенный хуситам.
Сергей Лебедев 2024-01-23 03:03:01
© Фото: Sra Olivia Gibson U.S Air, Keystone Press Agency, Global Look Press

Соединенные Штаты еще оценивают боевой ущерб хуситам от ударов по их объектам в Йемене. Об этом заявил представитель Пентагона в ходе брифинга. По его словам, атака ВС США, по предварительным данным, была успешной и достигла желаемого эффекта.

«В дальнейшем у нас будет более точная оценка», - цитирует РИА Новости слова чиновника министерства обороны.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Организация Объединенных Наций не давала Соединенным Штатам права наносить удары по Йемену.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, оправдания Вашингтона по этой ситуации являются жалкими, а все происходящее - беспределом.

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