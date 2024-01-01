МО РФ заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в небе над Брянской областью

ВС РФ сбили украинский беспилотник в небе над территорией Брянской области и предотвратили попытку теракта со стороны ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа», - говорится в информации оборонного ведомства.

В МО РФ уточнили, что отличились подразделения ПВО ВС РФ.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин назвал терактом предновогоднюю атаку ВСУ по мирным объектам в Белгороде - жертвами удара со стороны Украины стали более 20 человек, в том числе дети, более 80 человек получили тяжелые ранения.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.