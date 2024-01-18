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Близкие военнослужащих поблагодарили бойцов за мужество в ходе телемоста

Родственники военнослужащих группировки «Запад» во время телемоста заверили бойцов, что их любят и ждут дома.
2024-01-18 03:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне проведения специальной военной операции состоялся очередной телемост между военнослужащими группировки войск «Запад» и их родными и близкими, проживающими в Брянской области. Минобороны России показало кадры общения бойцов со своими семьями.​

Возможность пообщаться с нашими военнослужащими в режиме реального времени была не только у близких, но и у юнармейцев. Сами бойцы также смогли увидеться с родными и обменяться последними событиями, произошедшими в их жизни.

«Идея настолько прекрасно нами воспринялась. Это настолько уникальная возможность, что просто нет слов, чтобы выразить благодарность организатором этого мероприятия», - отметила Виктория, мать одного из бойцов ВС РФ.

Близкие во время встречи поблагодарили военнослужащих за мужество, героизм и отвагу, которые они проявляют при выполнении боевых задач. В завершение мероприятия гости пожелали российским бойцам победы, а также заверили защитников Отечества в том, что их любят и ждут дома. Военнослужащие поблагодарили организаторов мероприятия за возможность увидеться с родственниками.

Подобные телемосты регулярно проводятся в воинских частях и военных комиссариатах для того, чтобы у военнослужащих была возможность поддерживать связь со своими семьями, родственниками и друзьями, ждущих их дома с победой. Ранее во время одного из таких сеансов видеосвязи боец поздравил жену с юбилеем и спел для нее песню на гитаре.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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