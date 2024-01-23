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Специалисты МТО доставили горючее на передний край на Купянском направлении

Военнослужащие под обстрелами днем и ночью доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду.
2024-01-23 11:12:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало кадры с военнослужащими материально-технического обеспечения (МТО) российской группировки «Запад» на Купянском направлении.

В описании к видеозаписи сказано, что военнослужащие без перерыва доставляют горючее и смазочные материалы российским бойцам на передний край.

Работа проходит максимально организованно, слаженно и оперативно, потому что все понимают, что благодаря работе тыловых подразделений российские военнослужащие обеспечены всем необходимым в зоне боевых действий.

В круглосуточном режиме подразделения МТО доставляют к линии соприкосновения боеприпасы, горючее, продукты питания и воду.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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