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Политик Филиппо обвинил Макрона в оскорблении флага Франции на Новый год

Выступление президента Франции, во время которого национальный флаг республики отнесли ко множеству других флагов, лидер партии «Патриоты» посчитал за оскорбление государственного символа.
Марина Крижановская 2024-01-02 08:41:01
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress

Французская оппозиция раскритиковала президента Эммануэля Макрона за новогоднее обращение, во время которого национальный флаг стоял позади него, вдалеке, вместе с другими флагами.

С критикой в адрес Макрона обрушился лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, написав об этом в социальной сети Х (ранее Twitter). По его мнению, президент оскорбил французский флаг, отодвинув государственный символ на самый задний план.

«Как он посмел! По желанию Макрона флаг Франции исчез! Его отнесли к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!», -  заявил Филиппо.

При этом политик добавил, что таким жестом Макрон показал, что ненавидит Францию. Он призвал президента в 2024 году уйти в отставку.

Как сообщалось 24 декабря, Филиппо призвал «уничтожить» Евросоюз из-за торговой политики главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Комментируя планы подписать новое соглашение о свободной торговле ЕС с Кенией, лидер французской партии отметил, что оно предусматривает стремительный рост экспорта цветов, в частности роз, из Кении в ЕС и во Францию.

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