Французская оппозиция раскритиковала президента Эммануэля Макрона за новогоднее обращение, во время которого национальный флаг стоял позади него, вдалеке, вместе с другими флагами.

С критикой в адрес Макрона обрушился лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, написав об этом в социальной сети Х (ранее Twitter). По его мнению, президент оскорбил французский флаг, отодвинув государственный символ на самый задний план.

«Как он посмел! По желанию Макрона флаг Франции исчез! Его отнесли к остальным флагам далеко на фоне, а еще там висит сине-желтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!», - заявил Филиппо.

При этом политик добавил, что таким жестом Макрон показал, что ненавидит Францию. Он призвал президента в 2024 году уйти в отставку.

Как сообщалось 24 декабря, Филиппо призвал «уничтожить» Евросоюз из-за торговой политики главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Комментируя планы подписать новое соглашение о свободной торговле ЕС с Кенией, лидер французской партии отметил, что оно предусматривает стремительный рост экспорта цветов, в частности роз, из Кении в ЕС и во Францию.