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Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал «уничтожить» Евросоюз союз из-за торговой политики главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«ЕС нас убивает! 18 декабря Урсула (глава ЕК Урсула фон дер Ляйен - Прим. ред.) с гордостью объявила, что подпишет новое соглашение о свободной торговле для ЕС, на этот раз с Кенией!..», - написал на своей странице в соцсети Х Филиппо.

Французский политик отметил, что данное соглашение предусматривает стремительный рост экспорта цветов, в частности роз, из Кении в Европейский союз и во Францию. Он добавил, что Евросоюз хочет смерти страны.

«Давайте быстро его уничтожим и освободим себя!» - написал он в соцсети X. Ранее политик уже призывал к скорейшему выходу Франции из Евросоюза.

Ранее шесть государств-членов Европейского союза не присоединились декларации по гарантиям безопасности Украины. Не готовыми предоставить гарантии безопасности Украине оказались Австрия, Польша, Венгрия, Словакия, Хорватия и Мальта.