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Мотострелки отточили навыки форсирования водной преграды в тылу СВО

В рамках тренировки военнослужащие форсировали водную преграду, высадились на берег и отработали штурм позиций условного противника.
2024-12-08 05:05:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Мотострелки группировки войск «Днепр» совершенствуют навыки на одном из полигонов в тыловой зоне СВО. Министерство обороны РФ опубликовало кадры их тренировки.

В рамках выполнения заданий бойцы форсировали водную преграду и отточили навыки правильного перемещения, прикрытия, ведения непрерывного огня. Высадившись на берег, штурмовики заняли условный плацдарм, подождали основных сил, после чего перешли к взятию укрепленных береговых позиций.

Затем под прикрытием огня ПТУР «Метис» и АГС-17 бойцы взяли отработали штурм позиций противника в городской застройке. Во время таких тренировок молодым военнослужащим передается опыт и навыки действий штурмовых отрядов, приобретенные за последние годы.

Ранее российские бойцы огнем «Солнцепека» поразили пункт временной дислокации ВСУ в Волновахском районе. В результате удара удалось уничтожить до 45 боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#мотострелки #тренировка #форсирование #СВО
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