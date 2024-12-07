«Солнцепек» поразил пункт временной дислокации ВСУ в Волновахском районе

Российские войска поразили пункт временной дислокации подразделений бригады ВСУ в районе населенного пункта Разлив Волновахского района. Кадрами объективного контроля поделилось Министерство обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что удар нанес взвод тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». В результате было уничтожено до 45 боевиков.

Ранее «Солнцепек» выжег дорогу штурмовикам на Южно-Донецком направлении. При этом было уничтожен опорный пункт ВСУ, что помогло создать плацдарм для продвижения россйиских военнослужащих.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.