МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Солнцепек» поразил пункт временной дислокации ВСУ в Волновахском районе

ВС РФ уничтожили до 45 боевиков.
2024-12-07 12:10:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские войска поразили пункт временной дислокации подразделений бригады ВСУ в районе населенного пункта Разлив Волновахского района. Кадрами объективного контроля поделилось Министерство обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что удар нанес взвод тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». В результате было уничтожено до 45 боевиков.

Ранее «Солнцепек» выжег дорогу штурмовикам на Южно-Донецком направлении. При этом было уничтожен опорный пункт ВСУ, что помогло создать плацдарм для продвижения россйиских военнослужащих.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #Солнцепек #СВО #Волноваховский район
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 