«Солнцепек» поразил пункт временной дислокации ВСУ в Волновахском районе

Российские войска поразили пункт временной дислокации подразделений бригады ВСУ в районе населенного пункта Разлив Волновахского района. Кадрами объективного контроля поделилось Министерство обороны РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что удар нанес взвод тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». В результате было уничтожено до 45 боевиков.
Ранее «Солнцепек» выжег дорогу штурмовикам на Южно-Донецком направлении. При этом было уничтожен опорный пункт ВСУ, что помогло создать плацдарм для продвижения россйиских военнослужащих.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.
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