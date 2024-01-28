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Сто тысяч снарядов на $40 млн: в СБУ раскрыли подробности хищений в минобороны

Бюджетные деньги вывели на счет аффилированной структуры на Балканах.
Сергей Лебедев 2024-01-28 03:56:01
© Фото: SBUkr, Telegram

Похищенные чиновниками украинского министерства обороны бюджетные деньги, которые были выделены на закупку 100 тысяч минометных снарядов, вывели на счет аффилированной структуры на Балканах. Это выяснили в СБУ в ходе расследования кражи денег.

В преступной схеме оказались замешаны глава и коммерческий директор компании «Львовский арсенал», бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МО Украины.

Отмечается, что злоумышленники пытались украсть 1,5 миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов). Но часть этой суммы не успели вывести за рубеж. Она осталась на счетах украинской компании в киевском банке. 

Ранее стало известно, что Служба безопасности провела обыски у чиновников украинского министерства обороны.

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