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СБУ провели обыски у чиновников минобороны из-за хищений при закупке снарядов

За рубеж через аффилированные фирмы пытались вывести 1,5 миллиарда гривен.
Сергей Лебедев 2024-01-28 01:50:01
© Фото: SBUkr, Telegram

Служба безопасности Украины провела обыски у чиновников министерства обороны, которых подозревают в хищении 1,5 миллиарда гривен при закупке 100 тысяч минометных снарядов, рассказали в пресс-службе СБУ. Отмечается, что к преступлению причастны бывшие и действующие сотрудники оборонного ведомства.

По версии следствия, чиновники минобороны Украины заключили контракт, при помощи которого пытались вывести бюджетные деньги за рубеж через аффилированные фирмы.

Обвинение предъявили бывшему и нынешнему руководителям департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники.

Одного из фигурантов дела задержали при попытке покинуть Украину.

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