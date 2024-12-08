МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Панциря» показал уничтожение беспилотника ВСУ в Курской области

У «Панциря» есть 12 зенитных ракет для уничтожения воздушных целей, а также две двуствольные пушки.
2024-12-08 05:33:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск в Курской области. В рамках выполнения боевых задач один из таких расчетов уничтожил вражеский беспилотник самолетного типа.

На «Панцире» установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов, также комплекс оснащен 12 зенитными ракетами. ЗРПК может поражать любые средства воздушного нападения в рамках установленного диапазона.

Расчеты «Панциря» постоянно меняют позиции. Прибыв на новое место, они за 10 секунд могут перейти из дежурного режима в боевой.

Ранее расчеты «Градов» показали уничтожение боевиков и техники ВСУ в Курской области. Точные координаты целей артиллеристам сообщили разведчики.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Панцирь-С #зрпк #Курская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
2
Связь в зоне СВО. Продолжение
3
РХБЗ в зоне СВО
4
Казанское. Высшее. Танковое
5
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
6
Оружие Южной Африки
7
Центральный ядерный полигон. Продолжение
8
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
9
Воткинск. Центр военного ракетостроени
10
Саперы МЧС в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 