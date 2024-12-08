Расчет «Панциря» показал уничтожение беспилотника ВСУ в Курской области

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» круглосуточно контролируют воздушное пространство над позициями российских войск в Курской области. В рамках выполнения боевых задач один из таких расчетов уничтожил вражеский беспилотник самолетного типа.

На «Панцире» установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм с боекомплектом в 1400 выстрелов, также комплекс оснащен 12 зенитными ракетами. ЗРПК может поражать любые средства воздушного нападения в рамках установленного диапазона.

Расчеты «Панциря» постоянно меняют позиции. Прибыв на новое место, они за 10 секунд могут перейти из дежурного режима в боевой.

Ранее расчеты «Градов» показали уничтожение боевиков и техники ВСУ в Курской области. Точные координаты целей артиллеристам сообщили разведчики.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.