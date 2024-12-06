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Расчеты «Градов» уничтожили боевиков и технику ВСУ в Курской области

Российские разведчики смогли обнаружить цели и передать точные координаты артиллеристам.
2024-12-06 12:59:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» подразделения морской пехоты группировки войск «Север» уничтожили позиции с живой силой и боевую технику украинских террористических формирований в приграничном районе Курской области.

Получив координаты, расчет прибыл на место, развернул установку из походного положения в боевое и сделал необходимые вычисления, после чего открыл огонь. На записи Минобороны России демонстрируется, как расчет заряжает установку, выезжает, занимает позицию, разворачивает установку.

Также на кадрах ведомства показано с разных ракурсов, как с направляющих сходят реактивные снаряды. Кабина «Града» и блок направляющих прикрыты решетчатыми конструкциями для защиты от дронов-камикадзе.

Огонь корректируется с помощью беспилотников. Из-за своей высокой эффективности и огневой мощи «Грады» постоянно находятся под угрозой атаки вражеских дронов. Поэтому, отстрелявшись, боевая машина покидает позицию и уходит в тыловой район на перезарядку.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Град #МО РФ
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