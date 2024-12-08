США нанесли десятки авиаударов по целям в Сирии

Вооруженные силы США нанесли десятки авиаударов более чем по 75 целям в Сирии. Под ударом оказались в том числе и боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования ВС США.

«Силы СЕНТКОМ 8 декабря нанесли несколько десятков высокоточных авиаударов с целью поражения лагерей и боевиков ИГ*», - говорится в публикации, размещенной в X.

В ходе боевой операции Пентагон задействовал стратегические бомбардировщики В-52, истребители F-15 и штурмовики А-10.

Напомним, сегодня в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что президент Башар Асад с семьей покинул Сирию и поручил осуществить мирную передачу власти оппозиции.

Глава сирийского кабмина добавил, что официальный Дамаск готов мирно передать власть любому руководству, которое выберет народ.

* ИГИЛ («Исламское государство», ИГ) - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.