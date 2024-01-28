Глава Минобороны Словакии призвал Украину к мирным переговорам с РФ

Украине необходимы мирные переговоры на данном этапе конфликта, так как Киев и Москва, вне зависимости от его итогов, останутся соседними государствами. Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк в своем выступлении на Словацком ТВ.

«Независимо от того, как закончится конфликт, Украина всегда будет иметь границу с Россией. Она (никуда) не переедет. Мирные усилия - это то, в чем она больше всего нуждается», - цитирует РИА Новости министра.

Глава словацкого внешнеполитического ведомства также назвал замороженной ситуацию на линии соприкосновения, и, по его мнению, в подобных условиях Украине необходимо переходить к мирным переговорам. При этом в мирном урегулировании должны принять участие и США, и европейские государства.

В своем выступлении Калиняк также опроверг слухи о том, что иностранные спецслужбы в последнее время перестали делиться секретной информацией с представителями Словакии. По его словам, контакты по линии спецслужб наоборот активизировались.

Ранее с подобным призывом также выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он выразил свое мнение, что для завершения конфликта на Украине необходимо достижение компромисса, который он видит в передаче Москве ряда украинских земель.