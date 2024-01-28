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Армения предложила Азербайджану подписать «пакт о ненападении»

Также глава Армении заявил о приверженности страны мирной повестке и отсутствии каких-либо территориальных претензий.
Елизавета Кондрикова 2024-01-28 21:46:01
© Фото: Kay Nietfeld, dpa Globallookpress

Армения предложила Азербайджану подписать пакт о ненападении, если не удастся в ближайшее время прийти к согласию касательно мирного договора, а также заключить соглашение о взаимном контроле над вооружениями. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы предложили Азербайджану осуществить демилитаризацию границы, а также механизм взаимного контроля над вооружениями и подписание пакта о ненападении, если окажется, что подписание мирного договора займет больше времени, чем ожидалось», - сказал Пашинян, выступая в Ереване в честь Дня армянской армии.

Он добавил, что Армения «привержена повестке мира» и не имеет никаких территориальных претензий, страна и далее будет действовать соответствующе. В качестве конкретных мер Пашинян предложил отвести войска двух стран от административной границы бывших Армянской ССР и Азербайджанской ССР.

В начале января азербайджанская сторона также отметила прогресс в мирных переговорах двух стран и выразила надежду, что мирный договор по итогу контактов будет подписан.

#Армения #Никол Пашинян #Азербайджан #мирный договор #мирные переговоры
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