Кустурица рассказал, почему Запад боится православия

Захват православных храмов, бесчинство бандеровцев, нападение на прихожан преподносятся как борьба за независимость. Международная команда создателей фильма «Люди Христовы. Наше время» показала попытки киевского режима искоренить Украинскую православную церковь из страны.

На российской премьере фильма, которая прошла в Москве, в Храме Христа Спасителя, побывал министр обороны Андрей Белоусов. Он зачитал послание президента России Владимира Путина.

«Важно, что все больше людей в мире понимают, в чем подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами. Что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты», - говорится в послании.

К создателям фильма и зрителям обратился патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Он напомнил, что русские и украинцы вышли из одной крещенской купели.

«Мы оказываемся в плену всей этой лжегеополитики и лжеполитической географии, которая сформировалась в ХХ веке, но мы никогда не должны забывать, что мы один народ. И в каком-то смысле, сейчас, по крайней мере, в духовном смысле, одна страна», - с такой речью выступил патриарх.

Режиссер фильма Эмир Кустурица уверен, что православие в Европе - это последний рубеж на пути зла. Он прекрасно знает, что люди, движимые ненавистью, в первую очередь сжигают храмы. На его родной улице в Сараево до агрессии НАТО против Югославии стояли храмы 4 разных конфессий, но все они были уничтожены в 1999 году.

«Это (православие - прим. ред.) последний отпор в мире для этой глобальной силы, которая хотела, чтобы планета была их, и чтобы уничтожить последнюю культурную оборону, которая серьезная и огромная. Почему Запад так боится?

Боится потому, что это духовная сфера. А духовной сферой невозможно оперировать как материальной», - заявил сербский режиссер.

Разделение народов по религиозному признаку является методичкой, написанная еще на Балканах. Войну против православных сербов США и другие страны НАТО всячески поддерживали, давая деньги католикам-хорватам или косовским мусульманам. В 1999 году бомбы НАТО били по сербским церквям. А после развала Югославии в Косово радикалы целенаправленно разрушили более 70 православных храмов. И все происходило в присутствии натовских миротворцев. И, возможно, поэтому сербские кинематографисты воспринимают происходящее на Украине как личную трагедию.

Подробнее о том, как сейчас руками Запада на Украине идет глобальная война против православия, смотрите в сюжете Максима Красоткина для программы «Главное с Ольгой Беловой».