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Посольство США в Киеве предупредило о высокой угрозе ударов по Украине

Американских граждан призвали проявить повышенную осторожность.
Сергей Лебедев 2024-12-08 20:43:32
© Фото: Zoya Shu ZUMAPRESS.com Globallookpress

Сегодня посольство США в Киеве предупредило американских граждан о высоком риске ударов по территории Украине. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте дипломатического представительства.

«Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность», - говорится в заявлении.

Дипломаты порекомендовали согражданам следить за оповещениями о воздушных атаках, проследовать в убежище в случае опасности и следовать указаниям властей.

Напомним, в прошлый раз посольство США предупреждало своих граждан о «потенциальной значительной воздушной атаке» 20 ноября. Тогда же дипломатическое представительство временно приостановило свою работу. Кроме того, были закрыты посольства нескольких европейских стран.

#в стране и мире #Украина #сша #Киев #удар #посольство #предупреждение
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