Посольство США в Киеве предупредило о высокой угрозе ударов по Украине

Сегодня посольство США в Киеве предупредило американских граждан о высоком риске ударов по территории Украине. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте дипломатического представительства.

«Посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность», - говорится в заявлении.

Дипломаты порекомендовали согражданам следить за оповещениями о воздушных атаках, проследовать в убежище в случае опасности и следовать указаниям властей.

Напомним, в прошлый раз посольство США предупреждало своих граждан о «потенциальной значительной воздушной атаке» 20 ноября. Тогда же дипломатическое представительство временно приостановило свою работу. Кроме того, были закрыты посольства нескольких европейских стран.