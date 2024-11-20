МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США и три страны ЕС объявили о закрытии посольств в Киеве

Американскому примеру последовали Греция, Испания и Италия.
Сергей Лебедев 2024-11-20 13:48:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Сегодня Греция, Испания, Италия и Соединенные Штаты объявили о закрытии своих посольств в Киеве. В качестве причины приводится якобы возможная атака украинской столицы со стороны России.

Первыми о приостановке работы своего диппредставительства сообщили в Госдепе США. Там сослались на «конкретную информацию о потенциальной масштабной воздушной атаке».

Позже о закрытии посольств объявили Греция, Испания и Италия. Их дипломаты заявили, что сделано это «по соображениям безопасности».

В Кремле не стали комментировать предупреждения западных стран о возможной атаке. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что данная тема связана с ходом специальной операции и относится к исключительной прерогативе Министерства обороны РФ.

#в стране и мире #Украина #сша #Киев #ЕС #посольства
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Связь в зоне СВО. Продолжение
2
РХБЗ в зоне СВО
3
Казанское. Высшее. Танковое
4
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
5
Оружие Южной Африки
6
Центральный ядерный полигон. Продолжение
7
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
8
Воткинск. Центр военного ракетостроени
9
Саперы МЧС в зоне СВО
10
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 