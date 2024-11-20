США и три страны ЕС объявили о закрытии посольств в Киеве

Сегодня Греция, Испания, Италия и Соединенные Штаты объявили о закрытии своих посольств в Киеве. В качестве причины приводится якобы возможная атака украинской столицы со стороны России.

Первыми о приостановке работы своего диппредставительства сообщили в Госдепе США. Там сослались на «конкретную информацию о потенциальной масштабной воздушной атаке».

Позже о закрытии посольств объявили Греция, Испания и Италия. Их дипломаты заявили, что сделано это «по соображениям безопасности».

В Кремле не стали комментировать предупреждения западных стран о возможной атаке. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что данная тема связана с ходом специальной операции и относится к исключительной прерогативе Министерства обороны РФ.