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Al Mayadeen: военная база США в Сирии подверглась атаке БПЛА

Ответственность за нападения на себя взяло движение «Исламское сопротивление Ирака».
Сергей Лебедев 2024-01-22 01:28:01
© Фото: defense.gov

На востоке Сирии с помощью беспилотников была атакована американская военная база в районе нефтяного месторождения Эль-Омар. Ответственность за нападения на себя взяло движение «Исламское сопротивление Ирака», сообщает телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что наземные зенитные орудия американских войск попытались отразить удар. При этом на территории военного объекта прогремело несколько взрывов.

Напомним, на прошлой неделе под удар попали три базы США в Сирии и Ираке. Их ракетами и дронами атаковали отряды «Исламского сопротивления Ирака».

Вооруженные группировки ударили по американцам в ответ на «развязанный сионистами геноцид в секторе Газа».

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