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В Кремле пройдет церемония награждения Героев России

9 декабря российский лидер Владимир Путин вручит награды Героям России в Большом кремлевском дворце.
Таисия Кваша 2024-12-08 16:49:00
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Церемония награждения Героев России состоится в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца 9 декабря. Об этом сообщило 360.ru со ссылкой на пресс-службу Кремля.

На церемонию были приглашены более 200 военных и граждан, которые проявили особое мужество и героизм.

Сообщается, что среди участников мероприятия Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также люди, награжденные тремя и более орденами Мужества.

Также уточняется, что медали «Золотая звезда» лично вручит президент России Владимир Путин.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов прибыл в госпиталь имени Мандрыка и вручил медали «Золотая звезда» участникам специальной военной операции.

#в стране и мире #церемония награждения #Кремль #Владимир Путин #золотая звезда #герои России
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