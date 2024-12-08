В Кремле пройдет церемония награждения Героев России

Церемония награждения Героев России состоится в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца 9 декабря. Об этом сообщило 360.ru со ссылкой на пресс-службу Кремля.

На церемонию были приглашены более 200 военных и граждан, которые проявили особое мужество и героизм.

Сообщается, что среди участников мероприятия Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также люди, награжденные тремя и более орденами Мужества.

Также уточняется, что медали «Золотая звезда» лично вручит президент России Владимир Путин.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов прибыл в госпиталь имени Мандрыка и вручил медали «Золотая звезда» участникам специальной военной операции.