Лукашенко заявил, что Украина вернется к Белоруссии и России

Александр Лукашенко считает, что представители Украины могли бы вместе с Россией и Белоруссией открывать памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Белорусский лидер сделал это заявление в ходе встречи с Владимиром Путиным, говоря об открытии мемориала в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида.

«Неплохо было бы, чтобы рядом стоял кто-то из Украины. Но это их выбор, что делать, у них другой курс. Думаю, что они вернутся к нам. Им деваться некуда», - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что нынешние поколения обязаны тем, кто в то время в тылу не мог защитить себя и кого убивали нацисты. Он отметил, что от фашизма пострадали все три славянских народа.

Путин и Лукашенко открыли к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады памятник мирным жителям - жертвам фашистского геноцида в Гатчинском районе Ленинградской области. Кроме того, главы государств побывали на концерте-реквиеме, посвященному этой дате.