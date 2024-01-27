Пресечь и искоренить нацизм: 80 лет назад окончательно освобожден Ленинград

Ее видно издалека - на вершине 47-метровой стелы, будто изрезанной колючей проволокой, - фигура матери, обнимающей своих детей. Пронзительный мемориал посвящен мирным жителям всего Советского Союза, погибшим от нацизма - всем жертвам фашистского геноцида.

У подножия монумента замерли 150 фигур, словно перед расстрелом. И это не вымышленные, а реальные персонажи. В архивах удалось найти лица и истории жертв геноцида. Теперь здесь в память о каждом будет гореть свеча.

Двухлетний малыш, сожженный заживо вместе с матерью и с почти двумя тысячами мирных жителей на Камышитовом заводе под Белгородом. Учительница, расстрелянная вместе со всеми учениками в Краснодарском крае. Старики, женщины и подростки, замученные в концлагерях под Ленинградом, - их нельзя забывать. Мемориал создан по инициативе Российского военно-исторического общества. Открывает его президент России.

«В этот день в 1944 году войска Красной армии полностью сломили блокаду Ленинграда, а год спустя, в 1945-м, освободили Аушвиц. Два этих события объединяет не только одна историческая эпоха. Трагедия, мученичество ленинградцев, как и узников лагерей смерти, навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, немыслимых страданий миллионов невинных, мирных граждан. Вот уже восемь десятков лет не стихает наша боль за эти страшные жертвы, за искалеченные судьбы, за всех, кто прошел через неимоверные испытания», - сказал Владимир Путин.

Важно, что новый мемориал посвящен памяти погибших на всей территории страны, победившей фашистов. Это наша общая боль и память. На открытие монумента приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Каждый такой памятник - свидетель, обвинитель и судья. Каждый памятник - неопровержимое доказательство геноцида советского народа. Это приговор на века, как бы кому-то этого не хотелось сегодня. Память о жертвах той войны, о героизме наших отцов и дедов сегодня многим мешает жить, прежде всего идейным приспешникам убийц и предателей. Это они сегодня чувствуют и чествуют палачей в своих парламентах, это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и Украине. Полные безумцы. Как можно думать, что, разрушив монумент, вы уничтожите память, которая живет в сердце народа?» - сказал белорусский лидер.

Преступления фашистов, окруживших Ленинград кольцом блокады, теперь признаны геноцидом. Доказано, что жертвами нацистских преступников в осажденном городе стали не менее 1 млн 93 тысяч человек - и это нельзя забывать.

«В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей: реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев. В государствах Прибалтики десятки тысяч людей объявляют "недочеловеками" и лишают самых элементарных прав, подвергают травле. Режим в Киеве возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных. Продолжаются варварские обстрелы мирных городов и поселков, убийства стариков, женщин, детей. В ряде стран Европы русофобия продвигается как государственная политика. Мы сделаем все - все, чтобы пресечь и окончательно искоренить нацизм. Последователи нацистских палачей, как бы они себя сегодня ни называли, обречены. И ничто не сможет остановить стремление миллионов людей не только в нашей стране, но и на всей планете к подлинной свободе, к справедливости, миру и безопасности. Светлая память всем, всем погибшим. Слава советскому солдату, сокрушившему нацизм!» - сказал Владимир Путин.

Блокада Ленинграда неразрывно связана с историей семьи Владимира Путина. Мемориал «Рубежный камень» на Невском пятачке - место личной памяти президента России. Здесь воевал и был тяжело ранен его отец - Владимир Спиридонович Путин. За этот небольшой плацдарм на берегу Невы шли самые ожесточенные бои. Более 60 тысяч бойцов и командиров Красной армии отдали свои жизни, пытаясь прорвать кольцо блокады. Этот букет алых роз от президента - всем защитникам Ленинграда.

Здесь каждому становится очевидно, какую цену заплатил Ленинград. Пискаревское мемориальное кладбище - одинаковые ровные холмы, в которых покоится почти полмиллиона жителей и защитников города, словно саваном укрыты белым снегом. Владимира Путина, идущего вдоль братских могил, приветствуют ветераны и блокадники, их дети, внуки и правнуки.

Президент России подходит к захоронению номер 27 и преклоняет колено. Здесь покоится его старший брат Виктор, погибший от дифтерии в 2 года.

Над огромным братским мемориалом звучит ленинградский метроном. Многие из очевидцев страшных событий блокадной поры в этот момент не могут избежать слез. Тогда, 80 лет назад, они были детьми. Но они помнят.

«Брат прятался под стол. Он на 5 лет старше был, плакал и говорил: мама, поедем туда, где не стреляют и не бомбят. А мама - раз шла война от моря до моря - говорила: ну где же, сыночек, сейчас не стреляют», - рассказывает жительница блокадного Ленинграда Хилья Мелькова.

Ровно 80 лет назад Ленинград перестали бомбить и обстреливать. Вечером жители города вышли на улицы, чтобы увидеть салют. Они обнимались и плакали. Этот день стал днем ленинградской победы.