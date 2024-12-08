МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Дамаске начался пожар после ударов ЦАХАЛ по исследовательскому центру

СМИ сообщили, что пожар в столице Сирии охватил квартал правительственных зданий.
Таисия Кваша 2024-12-08 19:21:55
© Фото: Xinhua Globallookpress

Пожар начался в Дамаске после авиаударов израильских ВВС по исследовательскому центру. Об этом сообщило агентство Reuters.

Огонь охватил квартал правительственных зданий, горят здания таможни, разведки и иммиграционный департамент.

Отмечается, что удар ЦАХАЛ был совершен на фоне слухов о разработке иранских ракет в исследовательском центре.

Ранее на юго-западе Дамаска прогремело два взрыва. Сообщается, что израильская авиация якобы атаковала военные объекты в столице Сирии.

#в стране и мире #сирия #Израиль #Дамаск #ЦАХАЛ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 