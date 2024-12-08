В Дамаске начался пожар после ударов ЦАХАЛ по исследовательскому центру

Пожар начался в Дамаске после авиаударов израильских ВВС по исследовательскому центру. Об этом сообщило агентство Reuters.
Огонь охватил квартал правительственных зданий, горят здания таможни, разведки и иммиграционный департамент.
Отмечается, что удар ЦАХАЛ был совершен на фоне слухов о разработке иранских ракет в исследовательском центре.
Ранее на юго-западе Дамаска прогремело два взрыва. Сообщается, что израильская авиация якобы атаковала военные объекты в столице Сирии.
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