В Дамаске начался пожар после ударов ЦАХАЛ по исследовательскому центру

Пожар начался в Дамаске после авиаударов израильских ВВС по исследовательскому центру. Об этом сообщило агентство Reuters.

Огонь охватил квартал правительственных зданий, горят здания таможни, разведки и иммиграционный департамент.

Отмечается, что удар ЦАХАЛ был совершен на фоне слухов о разработке иранских ракет в исследовательском центре.

Ранее на юго-западе Дамаска прогремело два взрыва. Сообщается, что израильская авиация якобы атаковала военные объекты в столице Сирии.