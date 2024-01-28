В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о халатности после обрушения подъезда

Следственный комитет России (СК РФ) по Ростовской области возбудил уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) после обрушения подъезда жилого пятиэтажного дома в Ростове-на-Дону. Дом был признан аварийным еще в 2020 году. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

«Главе ведомства доложат о ходе расследования уголовного дела в связи с обрушением стены в многоквартирном доме в Ростовской области», - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что следователи проводят осмотр места происшествия и допрос жильцов дома и сотрудников администрации, а также изучают документы, касающиеся технического состояния дома. Эти меры позволят определить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня утром в Ростове-на-Дону рухнул первый подъезд аварийного дома, подлежащего сносу, - решение о сносе было принято еще в 2020 году. Обрушилась стена с первого по пятый этаж. Накануне в доме частично рухнула кирпичная стена, тогда из дома были эвакуированы все жильцы. Никто из жителей не пострадал.