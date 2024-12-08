Трамп намекнул на сокращение объема военной поддержки Киева

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что после его вступления в должность в конце января Киеву не стоит рассчитывать на тот уровень военной помощи, который есть сейчас. Об этом сообщил американский телеканал NBC News.

Американский политик отметил, что активно пытается положить конец конфликту на Украине, «если получится».

Ранее портал Axios сообщил, что Трамп изначально не хотел встречаться с лидером киевского режима Владимиром Зеленским в Елисейском дворце в Париже. В итоге американского политика убедил согласиться на встречу президент Франции Эмманюэль Макрон.