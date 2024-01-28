Не сломаться после 872 дней в окружении: как Ленинград пережил блокаду нацистов

На этой неделе страна вспоминала события, которые навсегда стали олицетворением мужества и героизма советских людей. 80 лет назад 27-ого января 1944-ого года закончился один из самых страшных эпизодов Великой Отечественной Войны - была полностью снята блокада Ленинграда. 872 дня и ночи, голода, холода, бомбежек.

Ленинград – единственный город в мировой истории, который смог выдержать почти 900 дней в окружении и не сломаться. В свой родной город на этой неделе не мог не приехать президент России Владимир Путин. Как для каждого ленинградца, для него черные страницы блокады – это не просто сухие строчки из учебника истории, а личная боль и трагедия.

Голод - самое страшное, с чем столкнулись тогда люди. Согласно норме 1941 года дети получали по 125 граммов хлеба в день, работник предприятий – по 250. И если летом к этому еще можно было добавить какие-то очистки от картошки или крапиву, то зимой ситуация становилась совсем невыносимой.

За время блокады от голода и болезней погибли более миллиона ленинградцев. Это был настоящий геноцид советского народа, его сознательное и целенаправленное уничтожение. И это с тех страшных пор у многих ленинградцев старшего поколения привычка собирать до последней со стола хлебные крошки, чтоб ничего, ни крупинки не пропало. Потому что хлеб, даже крохотный кусочек - это символ и синоним жизни.

Наступательная операция Ленинградского и Волховского фронтов называлась «Январский гром». В ее ходе советские войска уничтожили петергофско-стрельнинскую группировку фашистов и отбросили их на 60-100 километров от Ленинграда. Были освобождены Красное Село, Пушкин, Гатчина, Слуцк, Ропша.

Немцы оставляли после себя руины. Знаменитые дворцы были разграблены и сожжены, а редчайшие картины и скульптуры разбиты или вывезены на Запад. Но это все было уже не важно. Главное, люди, героические ленинградцы, не просто выстояли и выжили, но сохранили свой уникальный город и в кратчайшие сроки вернули его к жизни.

О том, как Ленинград переживал годы блокады и «кромешного ада на земле», смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы «Главное» с Ольгой Беловой.