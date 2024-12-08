«Солнцепек» уничтожил украинские укрытия в Харьковской области

В Харьковской области расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил укрытия украинских боевиков. Кадры боевой работы показало Министерство обороны Российской Федерации.

Удар по националистам был нанесен термобарическими боеприпасами. Уничтожение врага фиксировалось средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Отмечается, что скопление живой силы и техники противника обнаружили в ходе разведки. Решение об огневом воздействии приняли после анализа полученных данных.

Накануне в МО РФ показали, как в Харьковской области расчет боевого дрона уничтожил украинскую БМП-1. Боеприпас удалось закинуть прямо в люк боевой машины.

Материал опубликовали Сергей Лебедев и Николай Баранов.