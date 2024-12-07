В Харьковской области расчет боевого дрона группировки войск «Запад» уничтожил украинскую БМП-1, закинув боеприпас прям в люк в боевой машины. Кадры поражения опубликовало Министерство обороны Российской Федерации.

БМП врага в лесополосе обнаружили бойцы разведывательного подразделения при помощи беспилотника. Боевая машина ехала на позиции для проведения ротации личного состава.

Отмечается, что перед тем, как сбросить боеприпас, оператор дрона выследил спешившуюся группу украинских солдат и выждал подходящий момент.

Ранее командир штурмового взвода группировки войск «Центр» рассказал, как во время штурма Новгородского российский боец сжег украинский бронеавтомобиль «Казак», закинув под него мину. Вражеская машина перевозила пехоту ВСУ, но так и не довезла ее до пункта назначения.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.