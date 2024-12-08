Хинштейн посетил место ночного обстрела в Курской области

Минувшей ночью украинские националисты обстреляли город Льгов в Курской области. В ходе атаки были повреждены несколько домов. Сегодня в населенный пункт посетил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. Глава региона поговорил с местными жителями и осмотрел пострадавшие жилища.

«Для того, чтобы поддержать жителей и разобраться, как идет система, выстроенная властью, реагирование, как идет восстановление, насколько оперативно, этого ущерба, я и нахожусь здесь», - сказал он в своем Telegram-канале.

Александр Хинштейн отметил, что необходимо быстро перестроить систему помощи людям.

«Потому что помощь нужна людям незамедлительно. Особенно, когда на улице морозы», - подчеркнул врио губернатора.

Глава региона сообщил, что уже связался с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

Напомним, в минувший четверг президент РФ Владимир Путин назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. До этого глава государства принял отставку Алексея Смирнова.

В разговоре со «Звездой» новый руководитель региона заявил, что его главная задача сейчас - погрузиться и вникнуть в суть проблем, которые больше всего волнуют жителей области.