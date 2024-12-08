МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хинштейн посетил место ночного обстрела в Курской области

Врио губернатора пообщался с жителями поврежденных домов во Льгове.
Сергей Лебедев 2024-12-08 17:25:35
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Минувшей ночью украинские националисты обстреляли город Льгов в Курской области. В ходе атаки были повреждены несколько домов. Сегодня в населенный пункт посетил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн. Глава региона поговорил с местными жителями и осмотрел пострадавшие жилища.

«Для того, чтобы поддержать жителей и разобраться, как идет система, выстроенная властью, реагирование, как идет восстановление, насколько оперативно, этого ущерба, я и нахожусь здесь», - сказал он в своем Telegram-канале.

Александр Хинштейн отметил, что необходимо быстро перестроить систему помощи людям.

«Потому что помощь нужна людям незамедлительно. Особенно, когда на улице морозы», - подчеркнул врио губернатора.

Глава региона сообщил, что уже связался с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

Напомним, в минувший четверг президент РФ Владимир Путин назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. До этого глава государства принял отставку Алексея Смирнова.

В разговоре со «Звездой» новый руководитель региона заявил, что его главная задача сейчас - погрузиться и вникнуть в суть проблем, которые больше всего волнуют жителей области.

#в стране и мире #Курская область #губернатор #Александр Хинштейн #глава региона #льгов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Военная приемка в Китае
2
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
3
Связь в зоне СВО. Продолжение
4
РХБЗ в зоне СВО
5
Казанское. Высшее. Танковое
6
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
7
Оружие Южной Африки
8
Центральный ядерный полигон. Продолжение
9
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
10
Воткинск. Центр военного ракетостроени
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 